XMUSIC BTS850K to będzie najlepszy towarzysz Twojej majówki, a teraz kupisz go 100 zł taniej

Dostajemy tu mocny, 30-watowy głośnik, który sprawi, że nie jedna impreza, czy grill nabiorą pozytywnego brzmienia. Zestaw ten pozwala na cieszenie się muzyką przez bite 8 godzin , co sprawia, że impreza będzie mogła trwać do białego rana. Jeśli zaś kupicie więcej, niż jeden egzemplarz, to funkcja TWS pozwoli na sparowanie ich ze sobą i osiągnięcie efektu stereo. I to za jedyne 399,95 zł .

XMUSIC BTS850K

Co jednak w przypadku wiosennego deszczu? Nawet burza nie zrobi na nim wrażenia. A to dzięki wysokiej klasie wodoodporności. Dzięki temu pierwszym, co będziesz ratował w razie deszczu, będzie grill, a nie elektronika. Warto tu dodać, że XMUSIC BTS850K to nie tylko muzyka. To także informacje. Głośnik ten ma wbudowane radio, dzięki czemu będziesz zawsze mógł wiedzieć, co dzieje się na świecie i to bez sięgania po smartfona. A wszystko to za jedyne 399,95 zł.