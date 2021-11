Xiaomi QLED Q1E 4K 55” wchodzi do Polski w super cenie

Już w najbliższy poniedziałek, 22 listopada, do sprzedaży w Polsce wchodzi nowy telewizor Xiaomi QLED Q1E 4K 55”. Debiutowi towarzyszy atrakcyjna promocja cenowa.

Nowy model telewizora Xiaomi QLED Q1E ma ekran 4K z technologią kropek kwantowych (QLED). Wyświetla 97 procent gamy kolorystycznej DCI-P3, a spektrum kolorystyczne osiąga 103 procent palety barw NTSC. Telewizor jest zgodny ze standardami Dolby Vision i HDR10+. Za poprawę płynności obrazu odpowiada zastosowanie technologii MEMC 60 Hz.

Xiaomi TV Q1E 55" ma bezramkową obudowę i 30-watowe nagłośnienie stereo (2x 15 W), na które składają się z dwa głośniki wysokotonowe i cztery głośniki niskotonowe. Urządzenie wyróżnia się także obsługą standardów Dolby Audio i DTS-HD.

Nowy smart TV Xiaomi działa z systemem Google Android TV 10. Oznacza to dostęp do bogatej biblioteki treści – filmów, muzyki, aplikacji. Wbudowana technologia Chromecast umożliwia strumieniowanie rozrywki bezpośrednio z telefonu, tabletu lub laptopa. Na pilocie znajdują się przyciski do uruchamiania Netflixa, Amazon Prime Video, a także do sterowania głosem poprzez Asystenta Google. Użytkownicy mogą też wydawać polecenia głosowe podłączonym urządzeniom AloT, takim jak oświetlenie, klimatyzatory czy inteligentne odkurzacze.

Rekomendowana cena detaliczna nowego modelu Xiaomi TV Q1E 55” wynosi 3599 złotych. W poniedziałek, 22 listopada rozpocznie się specjalna promocja, w której telewizor ten będzie kosztować jedynie 2699 złotych. Promocja potrwa tylko do godziny 23:59 tego dnia lub do wyczerpania zapasów. Ceny mogą się różnić w zależności od kanału sprzedaży.

Xiaomi QLED Q1E 4K 55” – najważniejsze dane

55-calowy ekran QLED, oparty na kropkach kwantowych, rozdzielczość: 3840 x 2160, 4K, gama kolorów: 103% NTSC, 97% DCI-P3, głębia kolorów: 1,07 miliarda (8-bitowa + FRC), współczynnik kontrastu: 10 000:1. jasność: 400 nitów, częstotliwość odświeżania: 60 Hz MEMC, kąt widzenia: 178°,

Obsługa Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG,

System nadawania: DVB-T2/C, DVB-S2,

Głośnik stereo 30 W (2 x 15 W): 2 głośniki wysokotonowe + 4 głośniki niskotonowe, Dolby Audio, obsługa DTS-HD,

Łączność Wi-Fi 2,4 GHz / 5 GHz, Bluetooth 5.0,

System Android TV 10,

Aplikacje zainstalowane fabrycznie: Netflix, Amazon Prime Video, YouTube,

Asystent Google w zestawie głośnomówiącym, wbudowany Chromecast,

Procesor MediaTek MT9611, czterordzeniowy, do 1,5 GHz, karta graficzna: Mali G52 MP2, pamięć RAM 2 GB, dysk eMMC 32 GB,

Porty HDMI x3 (w tym x1 eARC), USB 2.0 x2, Ethernet / LAN 100 Mbps x1, gniazdo CI x1, cyfrowe optyczne wyjście audio: x1, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm: x1.

Promocja obowiązuje 22 listopada 2021 od 10:00 do 23:59, w sklepach Xiaomi: www.mistore.pl, www.mi-home.pl, www.mimarkt.pl oraz w wybranych sieciach handlowych i e-sklepach. Promocja potrwa do wyczerpania zapasów.

