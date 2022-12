Xiaomi chce zwojować kolejny rynek. Wyciekły zdjęcia nowych urządzeń

Xiaomi chce zwojować kolejny rynek. Chińska marka zaprezentowała już pierwsze modele, które w pewnym gronie mogą cieszyć się dużym zainteresowaniem.

Xiaomi to firma, która ma bardzo duże portfolio produktów. Większość z nas kojarzy ją z urządzeniami mobilnymi czy inteligentnymi sprzętami domowymi, jak chociażby oczyszczacze powietrza. Poza tym w ofercie chińskiej marki są nawet smart smycze czy poidełka dla zwierząt. Teraz do tego grona dołącza kolejna kategoria urządzeń, która może zainteresować dużo osób.

Pierwsze komputery Mini PC marki Xiaomi

Xiaomi szykuje się do podboju rynku Mini PC, czyli małych i energooszczędnych komputerów, głównie do pracy biurowej czy też do zarządzania domową biblioteką filmów i muzyki. Na ten moment wiemy o dwóch modelach, które prawdopodobnie zostaną zaprezentowane na wydarzeniu Xiaomi Mi 13. Początkowo miało się ono odbyć 1 grudnia, ale zostało przełożone (zapewne z powodu śmierci byłego prezydenta Chin Jiang Zemina).

Jeden z komputerów to typowy Mini PC z procesorem AMD Ryzen 7 6800H (45 W), układem graficznym Radeon 680M, 16 GB pamięci RAM DDR5 oraz 512 GB na wbudowanym dysku. Wariant bez RAM-u i nośnika pamięci ma kosztować 2999 RMB (ok. 427 dolarów), natomiast wersja w pełni wyposażona już 3999 RMB (ok. 569 dolarów).

Drugi produkt to system SFF, ale wyciekło zdjęcie bez podzespołów, więc nie znamy specyfikacji. We wnętrzu na pewno znajduje się zasilacz o mocy 100 W, więc nie będzie to nic wydajnego. Zestaw ma działać pod kontrolą systemu Windows. Więcej szczegółów nie znamy.

Źródło zdjęć: Weibo, Robson90 / Shutterstock.com

Źródło tekstu: VideoCardz, Wiebo