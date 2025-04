Xbox Series X kupisz dziś w świetnej promocji. Jest tylko jeden mały haczyk

Xbox Series X delikatnie mówiąc, nie jest zwycięzcą obecnej generacji konsol. To jednak dobra wiadomość dla jego nabywców. A wszystko to dlatego, że nowe gry i tak wychodzą na niego, więc jego popularność nie przekłada się na dostępność tytułów do ogrania. Za to wymusza na Microsofcie robienie lepszych promocji w sklepie z grami.