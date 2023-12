Wyciekła częściowa specyfikacja nowego Xboxa. Debiut w 2026 roku

Nowa generacja Xboxa może zadebiutować już w 2026 roku. Konsola ponownie ma bazować na podzespołach AMD.

Kilka dni temu pojawiły się ciekawe doniesienia, według których Microsoft już w 2026 roku może wprowadzić nową generację konsoli Xbox. Tym samym firma z Redmond wyprzedziłaby Sony, co może mieć swoje plus i minusy. Urządzenie ponownie ma bazować na podzespołach AMD.

Specyfikacja nowego Xboxa

Cały czas trwa spór Microsoftu z Federalną Komisją Handlu, która chce zablokować przejęcie Activision Blizzard. W związku ze sprawą wyciekły nowe dokumenty, na których pojawiły się plany firmy Redmond względem konsol kolejnej generacji. Dokumenty pochodzą sprzed kilku miesięcy i wciąż informują o planowanej premierze w 2028 roku, ale ostatnio dowiedzieliśmy się, że może to być już nieaktualne.

Z dokumentów wynika, że w planach Microsoftu stworzenie jest konsoli, która ponownie będzie korzystać z podzespołów AMD. Firma z Redmond chce wykorzystać procesor oparty na architekturze Zen 6, układ graficzny RDNA 5 oraz specjalną jednostkę NPU (Neural Processing Unit) do obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją.

Problem polega na tym, że premiera w 2026 może te plany przekreślić. Prawdopodobnie procesory AMD z architekturą Zen 6 nie zadebiutują wystarczająco wcześnie, więc nowy Xbox będzie musiał bazować na Zen 5. Podobnie wygląda to w przypadku grafik RDNA 5 (dokumenty określają je jako Navi 5), więc wykrozystanie tej architektury też wydaje się mało prawdopodobne. Co prawda zarówno CPU, jak i GPU mogą zadebiutować w okolicach 2026 roku, ale Microsoft wcześniej musiałby mieć dostęp do podzespołów, aby opracować swoją konsolę.

Czemu Microsoft chciałby wcześniej zaprezentować nowego Xboxa? Z jednej strony firma z Redmond wyprzedziłaby Sony, co mogłoby się przełożyć na lepszą sprzedaż. Oba urządzenia nie byłyby też aż tak bezpośrednią konkurencją. Z drugiej strony PlayStation 6, które zapewne zadebiutowałoby w 2028 roku, byłoby sprzętem wydajniejszym od nowego Xboxa. Dlatego taka decyzja może mieć swoje wady i zalety.

