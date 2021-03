Xbox Live zmieni swoją nazwę?

Xbox Live może zmienić swoją nazwę. Nie pierwszy raz słyszymy o takiej możliwości, teraz jednak może być naprawdę blisko.

Xbox ciągle przechodzi jakieś zmiany. Na przykład w zeszłym roku gry typu free to play naprawdę stały się darmowe. Stało się to wraz z usunięciem konieczności płacenia za granie w sieci w takie gry jak Fortnite czy Warzone. o tym, że Xbox Live może doczekać się całkowicie nowej nazwy słyszymy już kolejny raz. Do tej pory jednak nic z tego nie wyszło, a sam Microsoft zdążył już temu zaprzeczyć. Tym razem jednak debata o tym rozgorzała ponownie.

Wszystko to dlatego, że część użytkowników zobaczyła zmianę w swoim interfejsie. W miejsce nazwy Xbox Live pojawił się Xbox Network. Nie da się ukryć, że taka zmiana wpisuje się w ostatni trend wychodzenia z niszy konsoli do świata łączącego różne platformy. Microsoft planuje bowiem zaznaczyć obecność Xboksa także w strumieniowaniu gier czy grach PC. Xbox nie potwierdził jednak żadnych zmian. Możliwe zatem, że jest to po prostu błąd w interfejsie. Nie byłby to pierwszy raz w ostatnim czasie - na skutek błędu w tłumaczeniu przez pewien czas spekulowano o Xbox VR.

Źródło tekstu: gamerant