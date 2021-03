Xbox Game Pass w marcu to aż 37 nowych tytułów

Marzec to rekordowy miesiąc w Xbox Game Passie. Katalog dostępnych w ramach subskrypcji gier powiększy się aż o 37 nowych tytułów.

Dzięki usłudze Xbox Game Passowi coraz trudniej zadać sobie pytanie: W co by tu kolejnego pograć? Portfolio gier dostępnych w ramach subskrypcji jest coraz szersze. Regularnie dodawane kolejne produkcje sprawiają, że gracze coraz częściej muszą zmieniać swoje priorytety odnośnie wyboru gier. W efekcie zagwozdką staje się w jaką postać wcielić się następnie – w podróżnika, pilota, gangstera czy… w kwiatek? Jest z czego wybierać.

Z nowego rozdania już teraz dostępne jest Undertake (chmura, konsola, PC) – przezabawna i pozytywnie oceniana przez krytykę przygodówka w świecie potworów. Już 18 marca 2021 roku do puli dołączą: Empire of Sin (chmura, konsola, PC), Nier: Automata i Torchlight II (oba na PC) oraz wielce oczekiwany kąsek dla fanów lotów odległej galaktyce, Star Wars: Squadrons (konsola).

Za kolejne siedem dni, czyli 25 marca, do biblioteki XGP wejdą: Genesis Noir (konsola, PC), Pillars of Eternity II: Deadfire – Ultimate Edition (chmura, konsola, PC), Supraland (PC). Ponadto, tego samego dnia w katalogu pojawią się Octopath Traveler (konsola, PC) oraz gratka dla amatorów japońskiej mafii, Yakuza 6: The Song of Life (chmura, konsola, PC).

Na zakończenie miesiąca czekać będzie przygodówka Narita Boy (chmura, konsola, PC), a kwiecień otworzy premiera – stworzona przez polskie studio People Can Fly gra Outriders, w której będą mogli wyżyć się miłośnicy strzelanek.

To jednak nie wszystko. W tym miesiącu premierę mają trzy rozszerzenia do Minecrafta, Sea of Thieves i The Outer Worlds. DLC ostatniej pozycji o tytule Murder on Eridanos jest dostępne od dziś, 17 marca. Propozycja ta rzuca graczy w sam środek intrygi i zagadkowej śmierci najbardziej znanej osobistości w kolonii Halcyon, rzeczniczki prasowej korporacji Rizzo o znamiennym nazwisku Halcyon Helen. Dodajmy, iż do zbrodni doszło na dzień przed premierą nowej marki alkoholu produkowanego przez ów kompanię o nazwie Spectrum Brown.

