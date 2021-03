Xbox może pracować nad własnymi goglami VR

Pewne odniesienie w systemie operacyjny konsol Xbox Series X/S sugeruje, że Microsoft może pracować nad własnymi goglami wirtualnej rzeczywistości.

W ostatnich latach gogle wirtualnej rzeczywistości zyskały na popularności. Nadal nie jest to coś, co zastąpio lub w najbliższym czasie zastąpi tradycyjne granie, ale zarówno HTC, Sony, Valve, jak i HP stworzyły swoje gogle, które całkiem nieźle się sprzedają. Do tej pory segment ten był niejako omijany przez Microsoft, ale to może się wkrótce zmienić.

Serwis IGN Italy, w trakcie podłączania nowych, bezprzewodowych słuchawek Xbox, zauważył ciekawe odniesienie w systemie operacyjnym Xbox Series X/S. W trakcie łączenia akcesorium pojawiła się informacja o konieczności zaktualizowania gogli VR. W następnym kroku z kolei pojawiła się zapis o dostępnej aktualizacji do gogli wirtualnej rzeczywistości do pobrania. Oczywiście był to błąd, ale sama informacja na temat gogli VR w systemie operacyjnym konsoli jest już mocną sugestią.

Jak już wcześniej wspominałem, wirtualna rzeczywistość systematycznie zyskuje na znaczeniu i popularności wśród graczy. Całkiem nieźle sprzedają się gogle Valve, a Sony zapowiedziało drugą wersję własnego zestawu PlayStation VR. Wobec tego Microsoft być może nie chce zostawać w tyle i również planuje tego typu akcesorium. Miałoby to sporo sensu, ale na razie warto poczekać na oficjalną zapowiedź, o ile taka w ogóle jest planowana.

