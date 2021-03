Kupiłeś ikonę lub kartę TOTY od pracownika Electronic Arts? Zostaniesz zbanowany

Electronic Arts nie będzie pobłażliwe dla osób, które za pieniądze kupowały ikony i karty TOTY od pracowników EA. Wszystkie tego typu konta zostaną zbanowane.

Kilka dni temu, pod hashtagiem #EAGate, wybuchła ogromna afera. Okazało się, że wciąż nieznany pracownik Electronic Arts za prawdziwe pieniądze sprzedawał rzadkie karty do trybu FUT w FIFIE 21. W zależności od zestawu koszt zakupu takich kart wahał się od kilkuset do nawet kilku tysięcy dolarów lub euro. Z oczywistych względów było to nieuczciwe i podważało integralność całego systemu. Ale jak to możliwe, że tego typu sprzedaż kart była w ogóle możliwa?

Electronic Arts wyjaśniło, że niektóre konta firmowe mają możliwość wysyłania konkretnych kart na konta użytkowników. Są one wykorzystywane w przypadku problemów technicznych, do testowania kart na innych profilach oraz wysyłania prezentów do profesjonalnych graczy, piłkarzy czy też celebrytów (ale nie influencerów). Najwyraźniej jeden z pracowników EA miał dostęp do właśnie takiego konta i za jego pośrednictwem wysyłał zakupione przez graczy karty.

Po zakończeniu dochodzenia podejmiemy działania przeciwko każdemu pracownikowi, który był zaangażowany w tę działalność. Wszelkie przedmioty przyznane w ramach tej nielegalnej działalności zostaną usunięte z ekosystemu FUT, a EA na stałe zablokuje konto każdemu graczowi, o którym wiadomo, że zdobył zawartość w ten sposób.

- czytamy w oświadczeniu Electronic Arts.

Wiele osób od dawna podkreśla, że cały ekosystem FIFA Ultimate Team wymaga gruntownych zmian. Nie jest przecież tajemnicą, że istnieje czarny rynek, na którym można kupować coinsy czy nawet całe konta z dobrymi kartami w składzie. Pomimo tego trudno o aferę winić bezpośrednio Electronic Arts. Co prawda mogli postarać się o lepsze zabezpieczenia, ale zawinił jeden z pracowników i najwyraźniej sprawa zostanie szybko załatwiona i to bez skrupułów. Przy okazji firma zapewniła, że będzie informować o dalszym przebiegu wewnętrznego dochodzenia.

Zobacz: Electronic Arts oskarżone o celowe osłabianie kart w FIFA Ultimate Team, ale sprawy w sądzie nie będzie

Zobacz: Electronic Arts przejmuje Codemasters za 1,2 mld dolarów

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: PCGamer