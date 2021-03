Electronic Arts oskarżone o celowe osłabianie kart w FIFA Ultimate Team, ale sprawy w sądzie nie będzie

Kilka miesięcy temu w sądzie w stanie Kalifornia został złożony wniosek, w którym Electronic Arts zostało oskarżone między innymi o celowe osłabianie kart w FIFA Ultimate Team. Jednak rozprawa nie dojdzie do skutku.

Electronic Arts kilka miesięcy temu zostało oskarżone o celowe osłabianie mocnych kart w trybach Ultimate Team w FIFIE, Madden NFL oraz NHL. Oskarżyciele przekonywali, że z czasem topowi zawodnicy w trybach multiplayer grają zdecydowanie gorzej, niż powinni, co jest zamierzonym działaniem i ma skłaniać do częstszego otwierania paczek. Na dowód podawali jeden z patentów firmy, w którym opisany został mechanizm DDA, czyli Dynamic Difficulty Adjustment. W założeniu ma on dynamiczne dostosowywać poziom trudności w grach i właśnie osłabiać zbyt mocne karty. Jednak do rozprawy ostatecznie nie dojdzie.

Electronic Arts zamieściło na swojej stronie oficjalnie oświadczenie, w którym zapewnia, że nigdy nie używało w swoich grach mechanizmu DDA lub mu podobnych, które miałyby na celu dynamiczne dostosowywanie poziomu trudności. Jednocześnie firma ujawniła, że powodowie wycofali złożony wcześniej wniosek. Zrobili to po tym, jak EA przekazało im szczegółowe informacje techniczne, a także umożliwiło bezpośrednią rozmowę z inżynierami, którzy potwierdzili, że DDA nie jest przez Elektroników używane.

Chociaż EA posiada patent na technologię DDA, technologia ta nigdy nie była używana w grach z serii FIFA, Madden oraz NHL i nigdy nie będzie używana. Nie używalibyśmy technologii DDA, aby dać graczom przewagę lub spowodować niekorzyść w trybach online dla wielu graczy w żadnej z naszych gier i absolutnie nie używamy jej w FIFA, Madden, ani NHL. EA oraz zespoły FIFA, Madden i NHL są oddane postępowaniu w duchu fair play.

- czytamy w oświadczeniu Electronic Arts.

To jednak nie koniec prawnych problemów Electronic Arts. Firma nadal musi zmierzyć się z dwoma innymi pozwami w Stanach Zjednoczonych oraz Kanadzie, które dotyczą tematyki lootboxów w sportowych produkcjach firmy.

