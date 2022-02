Najbardziej opłacalna karta graficzna? Ten wykres mówi wszystko

Jaka jest najbardziej opłacalna karta graficzna na rynku? Użytkownik Reddita stworzył wykres, który daje odpowiedź na to pytanie.

Wybór odpowiedniej karty graficznej nigdy nie jest łatwym wyborem. Nie jest tajemnicą, że początkowo im więcej wydasz, tym na większy wzrost wydajności możesz liczyć, ale z czasem stosunek liczby fps-ów do ceny GPU zaczyna być coraz gorszy. Jaka w takim razie jest najbardziej opłacalna grafika?

Jaka jest najlepsza karta graficzna?

Użytkownik Reddita o pseudonimie u/whacco stworzył wykres, który ma pokazywać opłacalność poszczególnych modeli kart graficznych. Do zestawienia wziął on wyniki wydajności ze strony Tom's Hardware oraz średnie ceny z GPUTracker. Dzięki temu powstał wykres, który wiele mówi na temat opłacalności grafik.

Weźmy na przykład model GeForce RTX 2080 Ti, który jest w tym momencie droższy niż RTX 3070 Ti, a porównywalny pod względem możliwości. Z kolei różnica w wydajności między RTX 3080 Ti, a RTX 3090 jest niewielka, ale cenowo ta pierwsza wypada dużo lepiej.

Patrząc na wykres nietrudno dojść do wniosku, że najbardziej opłacalne modele, czyli o najlepszy stosunku wydajności do ceny, to prawdopodobnie GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti, a także Radeon RX 6700XT i Radeon RX 6800.

Dobra informacja jest taka, że ceny kart graficznych zauważalnie spadły pod koniec stycznia. Nadal dalekie są od kwot rekomendowanych, ale w dzisiejszych czasach każda obniżka to dobra informacja. Niestety, kursy kryptowalut znowu wystrzelił, więc niewykluczone, że wkrótce zobaczymy kolejne podwyżki.

