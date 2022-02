Karta graficzna za 75 dolarów. No tak prawie...

ASUS ROG Strix TouchStone to nowe akcesorium zaprezentowane przez tajwańską firmę. To nic innego, jak klawisz do klawiatury w formie miniaturowej karty graficznej.

Czy da się kupić kartę graficzną za 75 dolarów? Jakąś na pewno, ale z całą pewnością nie będzie to model, który nada się do grania. Tymczasem firma Asus zaprezentowała akcesorium, które wygląda jak grafika i może być używane do grania. Tak jakby.

Keycap do klawiatury jak karta graficzna

Mowa o ASUS ROG Strix TouchStone, czyli nietypowym klawiszu (tzw. keycap) do klawiatur mechanicznych. Nie tylko wygląda on jak karta graficzna, ale też ma ruchome wentylatory, które są wyposażone w specjalne łożyska. Dzięki temu można się nim bawić w trakcie pisania, grania lub oczekiwania na niższe ceny GPU.

Keycap jest w całości wykonany z metalu. Ma wymiary 51 × 18 × 11 mm i masę 34 gramów. Jest kompatybilny z przełącznikami Cherry MX. Powstał jako zastępstwo dla długiego klawisza Shift.

W oficjalnej sprzedaży ASUS ROG Strix TouchStone jest dostępne w cenie 75 dolarów, co według aktualnego kursu daje około 300 zł. Dużo, bo za tyle można mieć całą klawiaturę.

Źródło zdjęć: Asus

Źródło tekstu: wccftech