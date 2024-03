PlayStation 5 Pro tym ma zachwycić. Kilkukrotna poprawa względem PS5

Jak wydajna będzie konsola PlayStation 5 Pro? Z jednej strony niewiele szybsza od zwykłego PS5, a z drugiej różnica będzie ogromna.

Jeśli plotki są prawdziwe, to wielkimi krokami zbliża się premiera PlayStation 5 Pro. Konsola prawdopodobnie trafi do sprzedaży pod koniec roku, tuż przed okresem świątecznym, który jest najgorętszym sprzedażowo momentem. Jednak co tak naprawdę wersja Pro zaoferuje lepszego względem zwykłego PS5? Wszystko zależy, jak na to spojrzymy.

Wydajność PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro ma być wyposażone w customowy układ Trinity. Ma on być wyposażony przede wszystkim w mocniejszy układ graficznych z 56 lub 60 jednostkami CU, gdzie zwykłe PS5 oferuje zaledwie 36 CU. Już samo to powinno przełożyć się na spory wzrost wydajności rzędu 40-50 proc. w liczbie wyświetlanych klatek na sekundę. Poza tym konsola ma mieć też szybsze pamięci GDDR6 20 Gbps.

No i właśnie ten wzrost wydajności o około 40-50 proc., jak wynika z plotek, z jednej strony wydaje się spory, a z drugiej w wielu sytuacjach nie zrobi wcale tak dużej różnicy. Natomiast PS5 Pro ma zachwycać czymś innym. Konsola ma zaoferować nawet 3-krotny wzrost wydajności w Ray Tracingu. W niektórych scenariuszach poprawa ma być nawet 4-krotna.

Poza tym PlayStation 5 Pro poprawi płynność rozgrywki nie tylko poprzez wzrost wydajności, ale też dodatkowe rozwiązania. Chodzi między innymi o technikę PlayStation Spectral Super Resolution, która pozwoli na skalowanie gier na wzór NVIDIA DLSS lub AMD FidelityFX Super Resolution. Co ciekawe, chociaż Sony miało na tym polu współpracować z AMD, to ich rozwiązanie ma być lepsze niż Czerwonych.

