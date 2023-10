TP-Link pozwoli podglądać Ci sąsiadów nawet przez 180 dni

Chcesz zadbać o swoje bezpieczeństwo? Potrzebujesz podglądu drzwi wejściowych? W takim razie TP-Link Tapo D230S1 to sprzęt właśnie dla Ciebie!

TP-Link to popularny producent sprzętu sieciowego, który obecny jest na rynku od 1996 roku. W ofercie Chińczyków znajdziemy routery, switche, wzmacniacze sygnału, kamery sieciowe, sprzęty IoT i wiele innych. Wszystkie z nich charakteryzują się bardzo dobrym stosunkiem ceny do możliwości.

TP-Link Tapo D230S1 spełnia wymogi certyfikatu IP64

A tak się składa, że TP-Link poinformował o wprowadzeniu do swojej oferty bezprzewodowego wideodzwonka Tapo D230S1. Kusi on specyfikacją, prostym montażem i długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Mamy tutaj do czynienia z matrycą 1/2.8", która oferuje rozdzielczość 5 MP. Kąt widzenia to 160°, dzięki czemu dobrze widać postacie przed drzwiami. Specyfikacja nagrań wideo pozostawia wiele do życzenia, bowiem mowa o zaledwie 15 FPS. Na szczęście urządzenie ma tryb nagrywania w nocy (do 7,5 metra) za sprawą diod IR. Wbudowany, wymienny akumulator 6700 mAh zapewnia do 180 dni pracy na jednym ładowaniu.

Tapo D230S1 posiada dwukierunkową transmisję dźwięku i wbudowany mikrofon oraz głośnik. Oznacza to, że możemy zdalnie z poziomu smartfona nie tylko podejrzeć odwiedzających, ale również z nimi porozmawiać. Będzie to przydane zwłaszcza w przypadku kurierów i listonoszy.

Urządzenie oferuje różne tryby aktywności - wykrywanie ruchu, osób, zwierząt i pojazdów. Prócz tego wysyła powiadomienia na telefon, ale też samoistnie robi migawki i klipy w ramach Tapo Care. Materiały mogą być zapisywanie lokalnie na karcie MicroSD lub w chmurze TP-Link.

TP-Link Tapo D230S1 trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Sugerowana cena w Polsce ma wynosić około 489 złotych. Producent udziela 2 lat gwarancji.

Zobacz: Intel ma problemy z Wi-Fi 7. Producenci sięgają po alternatywy

Zobacz: Chiny znowu groziły palcem. Wyszło śmiesznie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: TP-Link

Źródło tekstu: TP-Link, oprac. własne