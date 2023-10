Intel ma problemy z Wi-Fi 7. Producenci sięgają po alternatywy

Dostępność nowych układów sieciowych Intela pozostawia wiele do życzenia. Czas oczekiwania to długie tygodnie, a więc wielu producentów sięga po karty konkurencji.

Wielkimi krokami zbliża się nowy standard łączności bezprzewodowej, czyli Wi-Fi 7. Skok wydajności względem aktualnych rozwiązać ma być ogromny, bowiem mówi się o prędkościach do 46 Gbps. Tym samym wiele osób może zdecydować się na zrezygnowanie z klasycznego, przewodowego połączenie typu Ethernet.

Na problemach Intela korzysta Qualcomm i Realtek

Opisywane rozwiązanie ma zostać spopularyzowane w segmencie konsumenckim za sprawą nowych procesorów i płyt głównych, które trafią do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Mowa o serii Intel Raptor Lake Refresh oraz odświeżonych platformach Z790. Jest tylko jeden problem.

Jak donosi redakcja Tom's Hardware dostępność kart sieciowych Intela obsługujących Wi-Fi 7 jest niewielka. Czas dostaw dla Intel BE200 skoczył z 6 do 12 tygodni. Tłumaczy to czemu wielu producentów płyt głównych zdecydowało się na konkurencyjne układy do Qualcomma i Realteka.

Intel posiada obecnie w swojej ofercie dwie karty Wi-Fi 7 w foramcie M.2 2230 - BE200 i BE202, które nadają się zarówno do laptopów jak i komputerów stacjonarnych. Obie obsługują 2x2 TX/RX oraz częstotliwości 2.4 GHz, 5 GHz i 6 GHz. Dokładne różnice między nimi nie są znane.

Jedną z nowych płyt głównych, która wykorzysta Intel BE200 będzie GIGABYTE Aorus Z790 Master X (V 1.2). Mówi się o prędkościach do 5 Gbps, co jest dalekie od maksymalnych możliwości Wi-Fi 7.

Aktualna cena kart sieciowych Intel BE200 u dystrybutorów to 18,53 euro za sztukę, czyli około 85 złotych. W przypadku zakupów hurtowych (ponad 500 sztuk) mowa już o 15,42 euro, czyli około 70 złotych. Dostępność dla klientów detalicznych przewidywana jest na 21 listopada 2023.

Źródło zdjęć: Telepolis / Przemysław Banasiak

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne