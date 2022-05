Western Digital rozszerza ofertę SSD dla wymagających użytkowników

Czołowy producent dysków HDD i nośników półprzewodnikowych rozszerza swoją ofertę. Western Digital zaprezentował nowe SSD należące do rodziny WD_BLACK.

Nośniki półprzewodnikowe zdecydowanie potaniały, a tym samym upowszechniły się w ciągu kilku ostatnich lat. SSD trafiają już nie tylko do stacji roboczych i maszyn gamingowych, ale również tanich laptopów i budżetowych zestawów. Trudno się temu dziwić, gdy zauważalnie poprawiają komfort obcowania z PC.

Nowe SSD Western Digital kupimy już latem tego roku

Na rynku SSD panuje zażarta walka, a konkurencja jest spora. Swoje modele oferuje masa producentów, dużych i małych. Jednak firm faktycznie wyznaczających nowe standardy jest niewiele - mało kogo stać na projektowanie kości NAND czy własnych kontrolerów. Potrafi to jednak amerykańska firma Western Digital.

Podczas dzisiejszego spotkania w ramach "What’s Next Western Digital" Amerykanie zaprezentowali sporo nowości. Najciekawiej z nich dla zwykłego śmiertelnika prezentują się dwa nośniki z serii WD_BLACK skierowane do graczy i entuzjastów.

WD_BLACK SN850X to nośnik półprzewodnikowy M.2 2280 korzystający z interfejsu PCI Express 4.0 x4. Ma on zaoferować prędkości odczytu do zawrotnych 7300 MB/s. Skorzystano tutaj z najnowszych pamięci BiCS 5, czyli 3D TLC NAND oraz autorskiego, 8-kanałowego kontrolera z pamięcią podręczną DRAM.

Do wyboru będą modele o pojemności 1, 2 i 4 TB oraz wersje z i bez opcjonalnego radiatora, tak by SSD zmieścił się zarówno w komputerze stacjonarnym, smukłym laptopie czy konsoli Sony PlayStation 4.

WD_BLACK P40 Game Drive to jak sama nazwa wskazuje nośnik półprzewodnikowy stworzony z myślą o graczach. Jest to rozwiązanie zewnętrzne, mogące pochwalić się wytrzymałą obudową. Mamy tutaj do czynienia z interfejsem USB 3.2 Gen 2x2. Deklarowana wydajność to do 2000 MB/s.

Cechą szczególną WD_BLACK P40 Game Drive jest podświetlenie RGB LED. Jest ono w pełni konfigurowalne - wraz z możliwością jego wyłączenia - z poziomu dedykowanej aplikacji WD_BLACK Dashboard. Do wyboru będą trzy warianty pojemności: 500 GB, 1 TB i 2 TB.

WD_BLACK SN850X trafi do sklepów w lipcu. Sugerowane ceny będą zaczynać się od 190 dolarów, czyli około 845 złotych. Data premiery WD_BLACK P40 Game Drive to bardziej enigmatyczne "lato 2022". Tutaj ceny zaczną się od 120 dolarów, czyli około 535 złotych. W Polsce prawdopodobnie będzie nieco drożej.

Zobacz: Już niedługo złożysz cały PC z podzesopłami od jednego producenta

Zobacz: Kolejny producent potwierdza. Nowe karty AMD Radeon będą gorące

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Western Digital

Źródło tekstu: Western Digital, opac. własne