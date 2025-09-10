W x-kom to tylko 14,50 zł. Nawet w Action jest dwa razy drożej za dwa razy mniej

W standardowym scenariuszu: dla studenta, który idzie do punktu xero wydrukować sprawozdanie z badań. W najczarniejszym: do przechowywania kopii dokumentów w razie konieczności ucieczki z domu. Tak się natomiast składa, że pendrive Kingstone DataTraveler Exodia możecie kupić za jedyne 14,50 zł. Dla porównania najtańszy pendrive z Action kosztuje 33,59 zł.

Kingston DataTraveler Exodia

A jeśli już porównujemy do pendrive z Action, to warto zauważyć, że tamten oferuje 32 GB pamięci, kiedy Kingston zapewnia dwa razy więcej, bo aż 64 GB. Działa przy tym w standardzie USB 3.2 Gen. 1. A dzięki dużemu otworowi na smycz możemy przenosić go razem z kluczami, zawiesić na szyi, lub przywiązać sznurkiem do środka plecaka tak, aby nam się nie zgubił. A wszystko to za 14,50 zł.