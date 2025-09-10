W x-kom to tylko 14,50 zł. Nawet w Action jest dwa razy drożej za dwa razy mniej
Pendrive czasy świetności mają już za sobą. Jednak niewielka pamięć masowa, którą możemy mieć zawsze przy sobie, przenosząc najważniejsze dane, może okazać się niezbędna.
W standardowym scenariuszu: dla studenta, który idzie do punktu xero wydrukować sprawozdanie z badań. W najczarniejszym: do przechowywania kopii dokumentów w razie konieczności ucieczki z domu. Tak się natomiast składa, że pendrive Kingstone DataTraveler Exodia możecie kupić za jedyne 14,50 zł. Dla porównania najtańszy pendrive z Action kosztuje 33,59 zł.
Kingston DataTraveler Exodia
A jeśli już porównujemy do pendrive z Action, to warto zauważyć, że tamten oferuje 32 GB pamięci, kiedy Kingston zapewnia dwa razy więcej, bo aż 64 GB. Działa przy tym w standardzie USB 3.2 Gen. 1. A dzięki dużemu otworowi na smycz możemy przenosić go razem z kluczami, zawiesić na szyi, lub przywiązać sznurkiem do środka plecaka tak, aby nam się nie zgubił. A wszystko to za 14,50 zł.
Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.