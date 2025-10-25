Sprzęt

Twórcy Thermomixa zostawili klientów na lodzie

Vorwerk, które kilka lat temu kupiło firmę odpowiadającą za automatyczne odkurzacze Neato, nie ma zamiaru dbać o klientów. Ich sprzęt będzie gorszy.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 10:29
Dwa lata po zamknięciu działalności w 2023 roku sprzęty od Neato stają się coraz mniej użyteczne. Użytkownicy otrzymują e-maile z informacją o utracie dostęp do usług chmurowych, co oznacza brak zdalnej obsługi w aplikacji MyNeato. W praktyce odkurzacz będzie działał wyłącznie w trybie manualnym bez personalizacji harmonogramów i sterowania z telefonu.

Mowa o urządzeniach za kilka tysięcy złotych

Należy przypomnieć, że Vorwerk obiecało wtedy oficjalnie, że serwery będą utrzymywane przez okres 5 lat. Teraz firma się tłumaczy, że "standardy cyberbezpieczeństwa, wymogi zgodności i regulacje rozwinęły się w takim stopniu, że dalsze bezpieczne i zrównoważone działanie tych przestarzałych systemów nie jest już możliwe".

Teoretycznie nie powinno to być niespodzianką. Stosowna informacja pojawiła się na stronie Neato na początku października. Bądźmy jednak szczerzy - ilu konsumentów śledzi komunikaty od producentów RTV i AGD?

Co gorsza wcale nie mówimy o tanich odkurzaczach. Przykładowo zaprezentowany w 2018 roku model D6 Connected startował z ceną 3139 złotych. To niestety kolejne przypomnienie, że w obecnych czasach możemy stracić dostęp do usług i produktów z dnia na dzień.

