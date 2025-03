Unia każe robić zapasy. W razie katastrofy taki sprzęt to być, albo nie być

Robienie zapasów na 72 godziny to podstawa w razie jakiejś katastrofy. Nie ważne, czy to wojna, powódź, skażenie chemiczne, czy inny blackout. Szacuje się, że pomoc na dobre dotrze do wszystkich właśnie po takim czasie. Jednak równie ważne jak żywność i woda są informacje. Te natomiast będą przesyłane wszelkimi dostępnymi kanałami. A najpewniejszym z nich jest droga radiowa.