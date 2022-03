Pojawiła się lista układów graficznych Intel ARC Alchemist

Premiera układów i kart graficznych od Intela zbliża się wielkimi krokami. W sieci pojawiła się lista modeli do laptopów i komputerów stacjonarnych.

Szaleństwo na kopanie kryptowalut w 2020 i 2021 roku sprawiło, że niemal wszystkie karty graficzne zniknęły ze sklepów, a ich ceny były szalenie wysokie. To pozwoliło się obłowić zarówno partnerom AMD i NVIDII, dystrybutorom, ale i sprzedawcom. Sprawiło również, że Intel zobaczył jak atrakcyjny jest to rynek.

Intel szykuje układ dla profesjonalistów z branży kreatywnej

Niebiescy zapowiedzieli więc premierę własnych zewnętrznych kart graficznych. Mowa o konsumenckich układach, które mają nadawać się zarówno do grania w najnowsze tytułu AAA, jak i pracy. Informacja zelektryzowała branże, a konsumenci liczą, że zwiększona konkurencja poskutkuje większym postępem.

Znany z przeczesywania sklepów internetowych, wszelakich baz danych i stron producentów użytkownik Twittera o pseudonimie "momomo_us" podzielił się kolejnym znaleziskiem. Wygląda to jak zrzut z najnowszych sterowników, a obejmuje układy graficzne od Intela z serii ARC Alchemist.

Mowa o pozycjach skierowanych zarówno do laptopów, jak i komputerów stacjonarnych. Są to Intel Arc A380, Arc A350, Arc 370M, Arc 350M oraz Intel Iris Xe Max A200M. Premiera mobilnych układów Intel DG2 jest planowana na pierwszy kwartał 2021 roku, a więc nikogo nie powinno dziwić, że to one dominują.

Najciekawiej wygląda układ Intel Iris Xe Max A200M. Będzie on prawdopodobnie używany w notebookach z procesorami Intel Alder Lake, które mają być wykorzystywane przez profesjonalistów z branży kreatywnej. Mowa o obróbce wideo i innych zastosowaniach zyskujących na akceleracji GPU jak np. pakiet Adobe.

Zewnętrzne karty graficzne do komputerów stacjonarnych mają pojawić się w dwóch rzutach. Wpierw Intel zaprezentuje mały, tańszy procesor graficzny, a następnie duży, zdecydowanie wydajniejszy.

Na więcej szczegółów trzeba jeszcze poczekać - z samych nazw zbyt wiele nie można wyciągnąć, prócz wróżenia z fusów. Tak czy siak konkurencja ze strony Intela zmusi Czerwonych i Zielonych do działania. To zaś powinno oznaczać wyższą wydajność nowych układów i/lub ich niższe ceny.

Źródło zdjęć: Intel, momomo_us@Twitter

Źródło tekstu: Tom's Hardware, oprac. własne