AMD RDNA 3.5 zaoferuje skok wydajności o ponad 30%

Układy AMD Radeon 800M zaserwują nam zarówno zdecydowanie wyższą wydajność w grach i programach, ale też lepszą sprawność energetyczną.

Już pod koniec tego miesiąca zobaczymy procesory AMD Ryzen AI 300 dla laptopów oraz Ryzen 9000 dla komputerów stacjonarnych. Mają one zaoferować spory skok wydajności za sprawą architektur takich jak Zen5 w przypadku sekcji CPU oraz RDNA 3.5 dla mobilnych iGPU.

Wydajność w grach jest nawet o 65% lepsza niż u Intela

Jak sama nazwa wskazuje, AMD RDNA 3.5 to nie jest do końca nowa architektura. Poprzednia generacja doczekała się po prostu szeregu mniejszych i większych optymalizacji, które poprawiają wydajność energetyczną. To zaś ma się przekładać na mniejszy pobór mocy i dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu.

Amerykanie opublikowali wyniki wydajności AMD Strix Point, zestawiając zintegrowany układ graficzny ze starszą rodziną AMD Hawk Point. Mowa więc o starcu serii Radeon 800M vs Radeon 700M. Testy przy poborze 15 W wykazały, że można liczyć na 32% lepszy wynik w 3DMark Timespy i o 19% lepszy w 3DMark Night Ride.

Pokazano też testy w grach, gdzie AMD Ryzen AI 9 HX 370 zestawiony został z Intel Core Ultra 9 185H i Snapdragon X Elite. Tutaj Czerwoni oferują od 27 do 65% lepszą wydajność niż zeszłoroczny układ Niebieskich. Co ciekawe Snapdragon nie był w stanie uruchomić 3 z 4 testowanych gier.

Oczywiście jak zwykle w przypadku testów producentów warto patrzeć na te liczby z przymrużeniem oka. Więcej dowiemy się z niezależnych recenzji już 28 lipca. Tak czy siak widać, że czeka nas wzrost wydajności.

Zobacz: Intel szykuje nowe procesory na stare płyty główne

Zobacz: Philips chwali się monitorem Mini LED. To propozycja 4K dla graczy

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: AMD

Źródło tekstu: AMD, oprac. własne