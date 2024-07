Philips chwali się monitorem Mini LED. To propozycja 4K dla graczy

Sprzęt dla graczy też może zachwycać kolorami i pełną obsługą HDR. Udowadnia to najnowszy monitor Philips Evnia z podświetleniem Mini LED i rozdzielczością 4K.

Czym charakteryzuje się dobry monitor gamingowy? Wszystko zależy od ogrywanych tytułów. Najważniejsze parametry to duża rozdzielczość, niski czas reakcji oraz wysoka częstotliwość odświeżania. A tak się składa, że Philips pokazał nowy model w ramach rodziny Evnia, który ma wszystko to i jeszcze więcej.

Jak zwykle nie zabrakło podświetlenia Ambiglow

Philips Evnia 32M2N680M to płaski, 31,5-calowy monitor korzystający z matrycy IPS oraz podświetlenia Mini LED. Dostajemy tutaj rozdzielczość 3840 x 2160 px, częstotliwość odświeżania do 144 Hz oraz czas reakcji (GtG) rzędu 1 ms. Dopełnia to kontrast 1000:1 oraz szczytowa jasność 1250 cd/m2.

Warto zwrócić uwagę, że zastosowany panel wyświetla 1,07 mld kolorów oraz oferuje bardzo dobre pokrycie przestrzeni barw - 166% dla palety sRGB, 129% dla NTSC oraz 99,7% dla DCI-P3. Tym samym sprzęt nadaje się nie tylko do grania w gry, ale i konsumpcji treści oraz obróbki zdjęc i filmów.

Dodatkowo producent oddaje do naszej dyspozycji aż 1152 strefy świecenia, pozwalając na regulację podświetlenia w konkretnych obszarach ekranu. Nie tylko minimalizuje to tzw. efekt IPS glow, ale również pozwala na zapewnienie prawdziwego HDR, co potwierdza certyfikat VESA DisplayHDR 1000. Oczywiście nie zabrakło też technologii synchronizacji obrazu VESA AdaptiveSync.

Panel I/O wyposażono w dwa HDMI 2.1, jeden DisplayPort 1.4 oraz HUB USBi. Podstawa oferuje regulację wysokości, pochylenia i obrotu ekranu. Całość dopełnia zgodność z standardem montażowym VESA 100.

Philips Evnia 32M2N680M trafi do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Sugerowana cena w Polsce to 4171 złotych. Może wydawać się to sporo, ale w tej cenie trudno o model z podobną lub lepszą specyfikacją.

Źródło zdjęć: Philips

Źródło tekstu: oprac. własne