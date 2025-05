Tym smartfonem Redmi pokazuje środkowy palec Samsungowi i Apple. To przeciwieństwo ich najnowszych smartfonów

Nadchodzący Redmi K80 Ultra jest zupełnym zaprzeczeniem tej idei. Według chińskiego certyfikatu MIIT jego bateria będzie oferowała aż 7270 mAh pojemności znamionowej. Tym samym można liczyć na to, że typowa wartość wyniesie około 7500 mAh. Niestety, nie wiadomo, w jakiej technologii będzie wyprodukowane to ogniwo. Można jednak liczyć na to, że nie będzie to gigantyczna cegła, biorąc pod uwagę, do jakiej serii należy.