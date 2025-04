Tylko dziś ta konsola jest tańsza, niż nowa gra, a zapewni Ci o wiele więcej zabawy

Retrokonsole od ANBERNIC to jedne z ciekawszych urządzeń na rynku jeśli chodzi o gaming. Kosztują one niewiele i pozwalają grać w tytuły z wielu klasycznych konsol. Dodatkowo uruchamiają wersje zmodyfikowane, które mają urozmaiconą rozgrywkę, lub fanowskie tłumaczenie. Tak się natomiast składa, że ANBERNIC RG28XX w wersji transparentnej może być Wasz za jedyne 244 złote . Haczyk? Jest jeden, promocja kończy się dziś o północy . Trzeba się więc śpieszyć.

ANBERNIC RG28XX

Konsola ta radzi sobie świetnie z emulacją retrokonsol do PSP włącznie, chociaż w przypadku tej pojawiają się już problemy. O wiele lepszym pomysłem jest raczej celowanie w tytuły z NES, SNES i GBA. Zwłaszcza że nie znajdziemy w niej analogów. Oferuje ona 2,83-calowy ekran IPS o rozdzielczości VGA, do której starsze gry świetnie się skalują. Nie zabrakło także wyjścia HDMI i dwóch slotów na karty pamięci: odpowiednio dla systemu, jak i na gry. Natomiast bateria 3100 mAh pozwala na do 8 godzin zabawy. A wszystko to za jedyne 244 złote.