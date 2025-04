Tyle może kosztować iPhone 17 Pro Max. Przerażająca wizja

iPhone'y za ponad 10 tys. zł?

Trudno się dziwić, że Apple będzie zmuszone podnieść ceny swoich produktów, aby odbić sobie taką finansową stratę. Ceny iPhone'ów i Apple Watch mogą wzrosnąć o 43 procent, natomiast iPadów o 42 proc. i AirPodsów o 39 proc. według tych samych analityków. Przekładając to na liczby, mogłoby to oznaczać, że cena najtańszego wariantu iPhone 16 wyniosłaby nie 3999 zł, lecz 5718 zł, a w przypadku najdroższego modelu iPhone 16 Pro (8299 zł) byłoby to 11867 zł! Nawet iPhone 16e kosztujący do tej pory 2999 zł, podskoczyłby w cenie do 4288 zł przez co byłby w przyszłości droższy niż bardziej zaawansowany model iPhone 16.