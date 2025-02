To ostatnia szansa, żeby kupić ten świetny produkt 129 złotych taniej

Nie ważne, jak dobrego smartfona mamy. Dźwięk z jego głośnika niemal zawsze będzie niewystarczający. Wszystko to przez niewielkie wymiary samych przetworników, oraz ich mocno ograniczoną moc . Dlatego też warto rozejrzeć się za jakimś przyzwoitym głośnikiem Bluetooth . Zwłaszcza, że ten konkretny model jest do kupienia w świetniej promocji .

Głośnik tańszy o 129 złotych

Mowa jest o głośniku Bluetooth JVC XS-E622B. Jest to 30-watowa jednostka, która rozkręci niejedną imprezę. Dodatkowo jego wbudowana bateria pozwoli na aż 18 godzin ciągłego słuchania muzyki. Niestraszne są mu także najgorsze warunki pogodowe. Dzięki spełnianiu norm IPX6 przetrwa on nawet największe burze. A wszystko to za jedyne 169,99 złotych.