To nie USA są największym biorcą kości pamięci

Chiny wessały ile się tylko dało

Chińska strategia pobudzenia gospodarki doprowadziła w 2023 roku do zakupu chipów Samsunga za aż 44 mld dolarów. Chiny pokonały tym samym USA, które dokonały zakupów o wartości 42,1 mld dolarów. Najbardziej znamienny jest w tym wszystkim dramatyczny wzrost zainteresowania pamięciami po stronie chińskiej — rok wcześniej sprzedaż do Chin wyniosła jedynie 28,9 mld dolarów, mówimy więc o wzroście o 53,9% rok-do-roku.

Chociaż Samsung właściwie nie istnieje na chińskim rynku smartfonów, to bez Samsunga rynek ten nie byłby w stanie funkcjonować. To właśnie Samsung dostarcza chipy pamięci (NAND i LPDRR), płyty główne oraz sterowniki wyświetlaczy. Koreańczycy sprzedają też Chinom niektóre chipy HBM (High Bandwith Memory), kluczowe do budowy serwerów uczenia maszynowego.