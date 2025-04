To nie błąd cenowy! Ten telewizor QLED naprawdę możesz dziś kupić za 999 zł

W jej ramach możecie kupić 40-calowy telewizor QLED JVC LT-40VQF55DW za jedyne 999 złotych . Tu warto dodać, że jego cena pierwotna wynosiła 1399,99 zł. Wciąż więc mówimy o niezwykle tanim urządzeniu, mimo tak znacznej obniżki. No cóż, producent zaserwował w nim garść kompromisów. Nie jest to jednak nic, na co nie można byłoby się zgodzić kupując QLED za tak niską cenę .

JVC LT-40VQF55DW

A należą do nich przekątna ekranu, która jak na dzisiejsze czasy jest dość mała. Jednak taki rozmiar świetnie nadaje się do mniejszych pomieszczeń. Rekompensuje także drugą wadę, którą jest rozdzielczość Full HD. Pamiętajmy jednak, że producenci w tak tanich telewizorach wciąż potrafią proponować panele HD, więc trudno się tu czegoś czepiać. Na pochwałę natomiast zasługuje obsługa HDR zgodna z HDR10+ i HLG, a także obecność systemu VIDAA. Nie jest to więc kolejny tani smart TV z Androidem, a urządzenie, które pozwoli na wygodne korzystanie z serwisów VOD i innych dobrodziejstw inteligentnego telewizora. A wszystko to za jedyne 999 zł.