To idealny tablet na wyjazdy. Ma LTE, mocną baterię i ładny ekran, a kosztuje grosze

Tablet z LTE to idealne urządzenie na każdy wyjazd. Pozwala oglądać filmy, nawet w nieco większym gronie , ale także planować trasę, czy swobodnie przeglądać internet. I chociaż przez lata urządzenia te były dość drogie – a przynajmniej modele, które nie uchodziły na starcie za elektrośmieci, a wersje LTE wymagały sporej dopłaty, to dziś bardzo dobry tablet LENOVO Tab 10 z łącznością 4G może być Wasz za jedyne 649 złotych .

LENOVO Tab 10

Jak sama nazwa sugeruje, tablet ten oferuje 10.1-calowy ekran. Ten powstał w technologii IPS i może się pochwalić rozdzielczością Full HD+ i jasność 400 nitów. Sercem tabletu jest układ MediaTek Helio G85. Wspiera go 4 GB RAM, co jest wartością jak najbardziej wystarczającą. Na pliki użytkownika znajdziemy natomiast 64 GB, które możemy oczywiście rozszerzyć za pomocą karty microSD. A wszystko to za jedyne 649 złotych.