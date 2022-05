Thermomix ma nową alternatywę, i to za ułamek ceny

Xiaomi zaprezentowało nowe urządzenie, które ma sprawdzić się w każdej kuchni. Mijia Smart IH to inteligentny garnek z ponad 100 przepisów, stanowiący poniekąd znacznie tańszą alternatywę dla robotów kuchennych.

Xiaomi ma w swojej ofercie urządzenia chyba z każdej możliwej kategorii. Sama elektronika to nie tylko smartfony, smartwatche, laptopy czy urządzenia smart home. To także sprzęt AGD, a najnowszym produktem jest Xiaomi Mijia Smart IH, czyli najprościej rzecz ujmując, inteligentny garnek.

Xiaomi Mijia Smart IH, czyli inteligentny garnek

Xiaomi Mijia Smart IH to inteligentny, wielofunkcyjny garnek. Wyposażony jest w niewielki ekran OLED z możliwością precyzyjnego sterowania czasem i temperaturą gotowania. Można nim też sterować za pomocą smartfona, ale to chyba żadne zaskoczenie. Ponadto, razem z urządzeniem Xiaomi dostarcza 100 różnych przepisów na potrawy, które można przygotować w owym garnku.

Co jednak kluczowe, oferując zintegrowane przepisy, chiński producent niejako wchodzi na teren dużych robotów kuchennych, z kultowym Thermomiksem na czele. Firmie Vorwerk raczej klientów nie urwie, bo Mijia Smart IH to zupełnie inny rodzaj sprzętu, ale ma szansę znaleźć uznanie wsród mniej zamożnej klienteli.

Zresztą, Xiaomi Mijia Smart IH, jak zapewnia chiński producent, powstał we współpracy z profesjonalnymi kucharzami. Urządzenie z czasem ma otrzymywać aktualizacje OTA (Over The Air), wprowadzające kolejne przepisy i funkcje. Dużą zaletą bez wątpienia jest również pojemność, która wynosi aż 4 litry. Dzięki temu sprzęt pozwala przygotowywać posiłki dla całej, dużej rodziny.

Inteligentny garnek Xiaomi Mijia Smart IH na razie nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Urządzenie pojawiło się na portalu społecznościowym YouPin, który należy do Xiaomi. Tam kosztuje obecnie 699 juanów, co według aktualnego kursu daje około 455 zł. Później jednak ma zdrożeć do 899 juanów, czyli już 590 zł. Mimo wszystko, w dalszym ciągu to ledwie ułamek ceny pełnokrwistego robota.

