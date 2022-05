Xiaomi Mi Band 7 już niedługo. Warto kupić nową opaskę?

Już niedługo pojawi się opaska Xiaomi Mi Band 7. Będzie miała większy ekran, dużą baterię i szykuje się naprawdę ciekawie.

Xiaomi w sektorze elektroniki noszonej skupił się na opaskach. Opaska sportowa pojawi się już pojutrze, ale co bardziej niecierpliwi Chińczycy już teraz mogą ją rezerwować w sklepie internetowym JD. Koniec rezerwacji jest tam przewidziany na 31 maja. Wskazuje to na to, że właśnie wtedy będziemy świadkami wejścia opaski do sprzedaży.

Xiaomi Mi Band 7 - czego się spodziewać? Kiedy premiera?

Xiaomi Mi Band 6 miał wyświetlacz o przekątnej 1,56 cala, ale tutaj Chińczycy postawili na zwiększenie tej powierzchni. Ekran będzie miał zatem przekątną 1,62 cala. Czego jeszcze poza technologią AMOLED możemy się spodziewać? Opaska sportowa będzie miała akumulator o pojemności 250 mAh. To całkiem sporo jak na opaskę.

Możemy też się spodziewać aplikacji Zepp Life, która zastąpi Xiaomi Mi Fit. Na rynku pojawi się zarówno wersja z NFC i bez niego. To jednak dotyczy Chin. Nie wiadomo, czy w innych krajach pojawi się też wariant z NFC.

Sama opaska na pewno jednak pojawi się w Polsce. Już wcześniej w kodzie źródłowym dostrzeżono wzmiankę o polskiej wersji językowej.

