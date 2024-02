Teufel Rockster GO 2. Diabelnie wytrzymały głośnik już w Polsce

Teufel wprowadził do Polski wytrzymały głośnik Rockster GO 2. Dwa pełnozakresowe przetworniki zamknięte są w wytrzymałej, wodoodpornej budowie i zapewniają dźwięk stereo.

Teufel Rockster GO 2 oferuje wysoki stopień ochrony przed pyłem i wodą. Określa go norma IP67, a więc głośnik jest w pełni odporny na wnikanie pyłu, zniesie też pełne, krótkotrwałe zanurzenie do głębokości 1 m. Głośnik może grać w deszczu czy wpaść do błota, a później zostać umyty pod bieżącą wodą. Wytrzymała gumowa obudowa chroni urządzenie przed wstrząsami. Rockster GO 2 sprawdzi się więc podczas wypoczynku nad wodą, na basenie czy pod namiotem, a żadne niespodzianki go nie uszkodzą.

Producent obiecuje nie tylko wysoką odporność, ale także doskonale wrażenia dźwiękowe. Za precyzyjne dostarczanie dźwięku w Rockster GO 2 odpowiadają dwa pełnozakresowe aluminiowe przetworniki oraz pasywna membrana basowa. Są one wspierane przez technologię Dynamic Bass, która optymalnie dostosowuje niskie tony do wybranej głośności.

Użytkownik może również przy pomocy jednego przycisku włączyć tryb Dynamore, który rozszerza scenę dźwiękową.

Głośnik został wyposażony w Bluetooth z kodekiem AAC oraz obsługuje Google Fast Pair. Ponadto głośniki mogą zostać sparowane w trybie PARTY LINK. Dwa urządzenia mogą tworzyć system stereo, a większa ich liczba – cały łańcuch głośników.

Rockster GO 2 został wyposażony w zintegrowaną kartę dźwiękową, która pozwala na odtwarzanie muzyki przy pomocy kabla USB-C.

Przy średnim poziomie głośności, w pełni naładowana bateria wystarcza na około 15 godzin pracy. Po włączeniu trybu oszczędzania energii czas odtwarzania wzrasta do ponad 28 godzin, przy tej samej głośności.

Rockster GO 2 jest już dostępny na stronie teufelaudio.pl w trzech wersjach kolorystycznych: klasycznej (czarno czerwonej), szarej oraz czarnej w cenie 689 zł.

Zobacz: Mały, ale wariat. Test głośnika Sony SRS-XB100

Zobacz: Sonos Move 2 - przenośny głośnik premium w nowej odsłonie

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Teufel

Źródło tekstu: Teufel