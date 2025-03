Ten telewizor OLED od LG kupisz dziś w naprawdę rozsądnej cenie

OLED daje nam znacznie szerszy zakres barw i bez trudu pokrywa nawet te najbardziej złożone palety, nawet w HDR. Dodatkowo każdy subpiksel obrazu to osobna strefa podświetlenia. Natomiast czarny obraz to… brak podświetlenia . Tym samym kontrast obrazu w panelach OLED dąży do nieskończoności . To jednak nie wszystko, ponieważ OLED oferuje fenomenalne kąty widzenia . To bardzo ważny aspekt, kiedy ktoś nie siedzi idealnie na wprost ekranu podczas seansu. Tak się natomiast składa, że świetny telewizor LG OLED65B46LA możecie kupić dziś w naprawdę świetnej cenie 5299 zł .

LG OLED65B46LA

Oferuje on fenomenalny, 65-calowy panel OLED o rozdzielczości 4K. Wbudowany układ AI nie tylko dostosowuje odbierany obraz do tak wysokiej rozdzielczości, ale także poprawia go tak, aby wyciągnąć z niego jak najwięcej zalet dla OLED-a. Nie zabrakło oczywiście trybu HDR. Natomiast system WebOS daje nam dostęp do szeregu serwisów VOD, skąd możemy oglądać treści o wysokiej jakości. Jednak nie tylko kinomaniacy pokochają ten telewizor, ale także gracze. Dedykowany tryb gier, oraz odświeżanie 120 Hz zachęcają, aby podłączyć do niego konsolę, albo PC-ta. A to wszystko za jedyne 5299 złotych.