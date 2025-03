Ten telewizor ma świetną matrycę QLED, a kupisz go za 899 złotych

Za to każdy potrzebuje obrazu wysokiej jakości, który jest pełen kolorów . Tak, aby treści SDR, jak i HDR wyglądały dokładnie tak, jak twórcy danych materiałów tego chcą. I chociaż większość tanich telewizorów, to także tanie i marne matryce, tak Sharp 32GF3465E , którego kupicie za jedyne 899 złotych , dowodzi, że są wyjątki od tej reguły.

Sharp 32GF3465E

Jest to 32-calowa matryca o rozdzielczości Full HD. Nie jest to jednak byle jaki tani ekran, a wykonany w technologii QLED. Dzięki obecności kropek kwantowych oferuje on znacznie szerszy zakres kolorów, niż typowe ekrany LCD. Dzięki temu obsługa treści HDR nie jest w jego przypadku, tylko chwytem marketingowym, a coś, co naprawdę widać. Dodatkowo nie zabrakło w nim także systemu smart TV. Dzięki niemu będziecie mogli oglądać treści VOD i YouTube bez konieczności podłączania zewnętrznych przystawek. A to wszystko w telewizorze za jedyne 899 złotych.