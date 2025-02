Ten telewizor 75-calowy QLED kupisz 500 zł taniej, ale musisz być szybki

Hisense 75E7NQ

Osobiście doceniam nazwę tego modelu. głównie za to, że w przeciwieństwie do telewizorów innych firm nie konkuruje ona z kluczem do Windowsa na długość i losowość znaków. Jednak odłóżmy moje suchary na bok i przyjrzyjmy się samemu telewizorowi. Oferuje on 75-calową matrycę QLED o rozdzielczości 4K. Oczywiście tak duży ekran o niższej rozdzielczości nie miałby większego sensu. Natomiast technologia QLED to obietnica świetnego pokrycia kolorów.