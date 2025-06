Ten telefon kosztuje grosze i ma wszystko, czego wiele osób potrzebuje

Takie jak ten myPhone 2240 LTE. Jest to niewielki, ważący zaledwie 80 gramów, prosty telefon komórkowy, który wspiera technologię VoLTE. Dzięki temu pozwala on na prowadzenie rozmów w naprawdę wysokiej jakości. Jego obsługa opiera się na klawiszach fizycznych. To sprawia, że można go używać nawet w rękawicach.