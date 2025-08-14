Ten tani tablet zabierzesz ze sobą wszędzie, a dziś zapłacisz jeszcze mniej
Uwielbiam tablety, zwłaszcza te małe. Urządzenia, które oferują dość duży ekran, żeby przerastać typowego smartfona, a jednocześnie na tyle małe gabaryty, żeby nie musieć nosić ich w plecakach.
Redmi Pad 8,7 SE idealnie wpasowuje się w tę formę. I gdyby nie fakt, że już mam urządzenie z tymi gabarytami, to pewnie już bym wyciągał portfel. Zwłaszcza że mamy tu do czynienia ze sprzętem jak najbardziej… przyzwoitym, za który zapłacimy jedyne 333 zł.
Redmi Pad 8,7 SE
W tej niskiej cenie dostajemy przyzwoity układ Media Tek Helio G85, którego wspiera 4 GB RAM, co wciąż jest wartością wystarczającą. Teoretycznie rozczarowywać może jedyne 64 GB pamięci na dane. Jednak z własnego doświadczenia z iPadem 10 wiem, że dla wielu osób, nawet nieco bardziej wymagających, w tablecie taka wartość jest wystarczająca. Zwłaszcza że można ją rozbudować za pomocą karty microSD.
Kluczowy jest tu ekran 8,7-cala o rozdzielczości HD+, który można nazwać wystarczającym. Jego dużym plusem jest matryca 90 Hz. Jeśli zaś chodzi o baterię, to jest to ogniwo 6650 mAh, które naładujemy z mocą do 18 W. A wszystko to za jedyne 333 zł.