Ten tani smartfon to prawdziwa rakieta. Ma Androida Go i 4 GB RAM. Do tego jest w promocji

Jednym z nich jest Tenco Spark Go 2024, którego możecie kupić na promocji w sieci sklepów Media Expert za jedyne 299 złotych. Jest on jednak dość wyjątkowym smartfonem w swojej klasie, ponieważ mimo obecności Androida Go 13, który został skrojony pod pracę z 2 GB RAM, dysponuje on aż 4 GB pamięci operacyjnej. Jest to ciekawy ruch, ponieważ 4 GB to rozmiar wystarczający dla działania standardowej wersji systemu Android.