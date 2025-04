Ten tablet to bestia wydajności. Wyciekła specyfikacja

Większa rozdzielczość i bateria, lepszy procesor

Wzmianki o następcy Lenovo Legion Tab Gen 3 (znanego także jako Lenovo Y700) właśnie pojawiły się na chińskiej platformie społecznościowej Weibo i sugerują, że sprzęt mógłby trafić do sprzedaży już w maju 2025 r.

Obecny model Lenovo Legion Tab (Gen 3) odznacza się procesorem Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM oraz 8,8-calowym ekranem o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i 165 Hz odświeżaniu. Poręczność wynikająca z rozsądnej przekątnej ekranu (oraz mocnego procesora i wysokiego odświeżania) sprawiła, że tablet ten jest wyjątkowo ceniony jako sprzęt do grania.

Tymczasem według przecieków, odświeżona wersja najnowszego Legion Tab miałaby posiadać ekran 3K, a jej sercem miałby być układ Snapdragon 8 Elite. To nie koniec usprawnień, bo zamiast akumulatora 6550 mAh, w jego miejsce trafiłaby bateria o pojemności pomiędzy 7000 a 8000 mAh. Co ciekawe, pomimo ulepszenia akumulatora, korpus tabletu ma być cieńszy. Kolejne dodatki to typowo gamingowe komponenty, jak np. podwójne silniki haptyczne i podwójne głośniki.