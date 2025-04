Ten tablet ma rysik, klawiaturę, LTE i 8 GB RAM i lepiej go kupić, niż laptopa w tej cenie

Mowa tu o tablecie LENOVO Tab K11. Jest on wyposażony w klawiaturę i rysik. Nic też nie stoi na przeszkodzie, aby dokupić do niego myszkę – co jest również obowiązkowym zakupem w przypadku tanich laptopów. I oczywiście: nie uruchomi on wielu zaawansowanych aplikacji z Windowsa, ani gier. Jednak to samo można powiedzieć o laptopie za 1200 zł. Tu natomiast mamy świetnie wyposażony tablet za 1149 zł.