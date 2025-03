Ten tablet kosztuje znacznie mniej, niż 1000 złotych a powinien Ci posłużyć przez wiele lat

Acer Iconia Tab P10

Głównym elementem tego urządzenia jest 10,4-calowy ekran o rozdzielczości 2000 x 1200 pikseli, który został wykonany w technologii IPS. Jego sercem jest układ MediaTek Helios G99, którego wspiera 6 GB RAM. Oznacza to, że ma on wydajność typową dla tańszego średniaka jeśli chodzi o smartfony, więc powinien działać bez zająknięcia jeszcze przez długi czas. Kolejnym dużym plusem jest aż 256 GB pamięci wewnętrznej. Tej nam zbyt szybko nie zabraknie. A nawet jeśli do tego dojdzie, to możemy ją rozszerzyć o dodatkowe 512 GB dzięki obecności gniazda kart pamięci. Dodatkowo producent deklaruje, że wbudowany akumulator 8000 mAh pozwoli na nawet 10 godzin zabawy. Jest to naprawdę dobry wynik jak na urządzenie z tak dużym ekranem. A wszystko to za jedyne 749 złotych.