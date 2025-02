Ten tablet jest idealny do filmów. Ma ekran 2K, wbudowaną podstawkę i jest w promocji

Z żoną do tego celu wykorzystujemy mojego roboczego iPada . Sprawdza się świetnie, kiedy nasz syn już śpi i nie chcemy go budzić telewizorem. Dodatkowo często używam go w kuchni oglądając różne rzeczy podczas gotowania. Ma jednak pewne wady: klawiatura, dzięki której stoi zabiera bardzo dużo miejsca. Natomiast inna, mniejsza podstawka jest dość niestabilna, nie ma regulacji nachylenia i zwykle nie wiem, gdzie jest. Proporcje ekranu serwują nam natomiast szare paski na górze i dole obrazu . Dodatkowo iPad jest stosunkowo drogi jak na coś tylko do filmów.

Lenovo Yoga Tab 11 YT-J706

I tu do gry wchodzi Lenovo Yoga tab 11. Ten świetny tablet z 11-calowym ekranem o rozdzielczości 2K i filmowych proporcjach wręcz krzyczy, że jest stworzony do filmów. Dodatkowo tablet ten dysponuje wbudowaną, rozkładaną podstawką. Ta jest niezwykle stabilna i pozwala wybrać niemal dowolny kąt nachylenia. Nie można także przemilczeć wbudowanego modułu LTE, dzięki któremu możemy oddać się oglądaniu filmów nawet daleko od naszej sieci Wi-Fi. Oczywiście sprawdzi się on także do przeglądania sieci, a także w pracy jeśli sparujemy go z klawiaturą i myszką. A wszystko to za jedyne 649 złotych. W takiej cenie nic, tylko brać.