Ten świetny głośnik bluetooth kupisz dziś w promocji aż 100 złotych taniej

XMUSIC BTS850K

I to wiele więcej daje właśnie głośnik XMUSIC BTS850K. Zacznijmy jednak od podstaw. Jest to 30 W konstrukcja, która oferuje wysoką jakość dźwięku. Może on grać przez 8 godzin, a stopień ochrony IPX6 sprawia, że nawet najgorsza pogoda nie jest dla niego wyzwaniem. Jeśli zaś mamy dwa takie głośniki, to możemy je połączyć w trybie TWS, w którym każdy z nich odpowiada za inny kanał dźwięku, dając efekt stereo. To jednak wciąż nie wszystko. Głośnik ten może działać jako powerbank, dzięki czemu podładujemy naszego smartfona. Dodatkowo ma slot kart pamięci. Dzięki temu może odtwarzać muzykę bez udziału urządzeń zewnętrznych. Nic też nie stoi na przeszkodzie, żeby podłączyć do niego pendrive z muzyką i to właśnie z niego odtwarzać utwory. A to wszystko w urządzeniu za jedyne 399,96 zł.