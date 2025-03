Ten smartfon pod wieloma względami zawstydza najnowszego iPhone, a dziś jest za mniej, niż 500 zł

Jeśli szukamy porządnego smartfona do 500 złotych, który oferuje znacznie więcej, niż tylko porządne działanie, to musimy iść na wiele kompromisów. Na szczęście istnieją promocję . Dzięki jednej z nich możemy kupić świetnego smartfona, który może zawstydzić pod niektórymi względami nawet najnowszego iPhone 16e , a zapłacimy za niego mniej, niż 500 złotych .

Redmi Note 13

Mowa tu o promocji na Redmi Note 13. Smartfon ten oferuje świetny, 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz. To jednak nie jest jedyny jasny punkt jego specyfikacji. Całością zarządza Snapdragon 685, którego wspiera 6 GB RAM. Na pliki użytkownika przeznaczono natomiast 128 GB pamięci wewnętrznej. Świetnie prezentuje się także kwestia baterii. Ta oferuje 5000 mAh pojemności i szybkie ładowanie do 33 W. Zwieńczeniem całości jest natomiast główny aparat 108 Mpix z matrycą Samsunga. A wszystko to za mniej,niż 500 złotych.