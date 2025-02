Ten smartfon kosztuje mniej, niż 300 zł i nie idzie na kompromisy

Sprzęt

Przy wyborze tak taniego urządzenia mamy zwykłe do wyboru dwie drogi. Pierwszą jest sięgnięcie po coś z Androidem Go. Taki smartfon oferuje szybkie działanie, które jest okupione okrojonymi aplikacjami Google, oraz koniecznością pilnowania się z tym, co instalujemy. Drugą jest wybór urządzenia zbyt słabego, jak na współczesne czasy, ale z pełnym Androidem.