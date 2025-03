Ten prosty i tani gadżet pozwoli Ci zajrzeć w miejsca, w które nie byłeś w stanie

Nie ważne czy upadła Ci jakaś śrubka przy maszynie, czy obrączka pod łóżko . Czy chcesz zajrzeć w miejsce, gdzie jest zbyt ciasno, żeby przystawić oko, albo spojrzeć pod niemożliwym kątem do obudowy jakiegoś urządzenia bez rozbierania go. Rozwiązanie jest tylko jedno: kamerka endoskopowa . Brzmi to jak drogi gadżet? Nic bardziej mylnego. Kamerkę JCWHCAM N500-M możecie kupić dosłownie za grosze .

JCWHCAM N500-M

Zasada działania jest prosta: wystarczy podpiąć kamerkę złączem USB-C do naszego smartfona, lub tabletu z Androidem i mamy obraz z niej o na ekranie naszego urządzenia. Jej głowica ma średnicę 7 mm, więc wejdzie w nawet dość ciasne otwory. Natomiast dzięki zestawowi 6 LED-ów będzie ona funkcjonalna nawet w ciemnych miejscach . Obraz z niej wyświetla się w rozdzielczości VGA . Bądźmy jednak szczerzy: takich urządzeń nie kupuje się dla pięknych ujęć. Warto także dodać, że JCWHCAM N500-M spełnia normę IP67 . Może więc posłużyć nawet do szukania czegoś w wodzie.

No dobrze, a co robić, jak już znajdziemy poszukiwaną obrączkę, czy inną nakrętkę? Producent pomyślał także o tym. W zestawie znajdziemy szereg akcesoriów do naszego magnesu. W tym haczyk i magnes. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko znaleźć naszą zgubę, ale także w prosty sposób ją odzyskać. A wszystko to dzięki urządzeniu, które może być Wasze za jedyne 3,91 zł.