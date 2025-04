Ten produkt kosztuje dziś 850 złotych mniej. Taka okazja nie zdarza się często

Acer Aspire 15 A15-51M-561U

Acer Aspire 15 A15-51M-561U, bo o nim mowa, co pewnie co bardziej spostrzegawczy zauważyli po śródtytule. Jest to laptop, który oferuje 15,6-calową, matową matrycę IPS. Jego sercem jest nowoczesny układ Intel Core 5 120U, którego wspiera 16 GB RAM LPDDR5. Jeśli zaś chodzi o pamięć wewnętrzną, to mamy do czynienia z kością 512 GB NVMe. A wszystko to za 2449 złotych.