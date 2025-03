Ten pojemny powerbank naładuje nawet laptopa, a właśnie jest w świetnej promocji

Oczywiście większość powerbanków powstaje wyłącznie z myślą o smartfonach. I trudno się temu dziwić. W końcu to one nam zwykle towarzyszą na co dzień i to ich nagle rozładowana bateria stanowi na co dzień największy problem. Co jednak z osobami, które podróżują na przykład z laptopem i również chciałyby uzupełnić w nim energię np. podczas pracy w parku, albo autobusie bez gniazdka? W takich wypadkach również można sięgnąć po powerbank, chociaż znacznie mocniejszy i większy . Taki jak XLINE GPB365W , którego możecie kupić dziś w promocji za jedyne 199 złotych .

XLINE GPB365W

Ten potężny powerbank oferuje pojemność na poziomie 30 000 mAh, co samo w sobie robi spore wrażenie. To jednak wciąż nie wszystko. Otóż oferuje on aż cztery porty: 2 x USB-A, które pracują z mocą do 22,5 W, oraz 2 x USB-C oferujące moc do 65 W. Te z kolei pozwalają naładować, albo przynajmniej podładować większość nowych laptopów. A to dlatego, że te zwykle są ładowane przez USB-C. To jednak nie wszystko. Zakup odpowiedniej przejściówki z wyzwalaczem PD pozwoli na naładowanie dowolnego, w tym znacznie starszego laptopa, pod warunkiem że będzie on przyjmował napięcie do 20 V. A to wszystko dzięki powerbankowi za jedyne 199 złotych.