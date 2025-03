Ten pojemny dysk przenośny SSD 1 TB kupisz dziś w świetnej promocji

Oczywiście kopie zapasowe to podstawa. Sam mam je zarówno w chmurze, jak i na kilku różnych nośnikach fizycznych. I oczywiście jednym z nich jest dysk przenośny. Jednak umożliwiają one znacznie więcej. Mogą na przykład służyć do przenoszenia danych między komputerami, czyli pełnić rolę pendrive, jednak o znacznie wyższej prędkości. Ewentualnie mogą być naszym magazynem danych dla dużych plików, które musimy zachować, ale nie musimy nimi zagracać przestrzeni na naszym komputerze.