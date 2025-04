Ten pendrive sprawi, że nikt niepowołany nie dotrze do twoich danych, a dziś kupisz go znacznie taniej

Skany ważnych dokumentów, zapisane hasła tak na wszelki wypadek, czy prywatne notatki. Wszystko to warto mieć zapisane w kopii na nośniku zewnętrznym. Co jednak jeśli nie chcemy, żeby dokumenty te wpadły w niepowołane ręce? Tu pojawia się Kingston 8GB IronKey Keypad 200 , czyli pendrive dla tych, którzy cenią dyskrecję. A to wszystko za jedyne 249 złotych .

Kingston 8GB IronKey Keypad 200

Oczywiście, na pierwszy rzut oka jak na pendrive jest to całkiem sporo. Zwłaszcza że to tylko 8 GB przy 145 MB/s odczytu i 115 MB/s zapisu. Mamy tu jednak alfanumeryczną klawiaturę, która pozwala na wprowadzenie naprawdę trudnego do złamania hasła. Samo urządzenie jest natomiast zaszyfrowane XTS-AES z kluczem 256-bitowym. Poziom jego bezpieczeństwa może potwierdzić certyfikat FIPS 140-3 Level 3. A co jeśli ktoś zechce wylutować kość pamięci i odczytać dane bezpośrednio z niej? Dzięki wykorzystaniu powłoki ze specjalnej żywicy epoksydowej nie jest możliwe odłączenie poszczególnych modułów z laminatu tego pendrive bez uszkodzenia ich. Ta droga ataku więc również odpada. A wszystko to za jedyne 249 złotych.